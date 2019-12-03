В Перми выбрали проектировщика для завода им. Шпагина

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-03T08:45:55+03:00

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В Перми подвели итоги аукциона на разработку проекта реставрации завода им. Шпагина. Издание «Business Class» сообщает о том, что на участие в конкурсе заявилась только одна компания. Таким образом, проектом займется ООО «Группа компаний «Строй-эксперт»» из Санкт-Петербурга. Заявку участника признали полностью соответствующей требованиям конкурса. Эта компания и будет разрабатывать проект.

Цена контракта составила 125,4 миллионов рублей.

Проектировщик должен будет разместить в «Корпусе производственных железнодорожных мастерских» мультижанровое пространство, музей «Пермский период», креативное пространство, фуд-молл.

ИСТОЧНИК KP.RU