В Перми полицейские сняли со льда более 100 рыбаков

СЕГОДНЯ 08:11 2019-12-03T08:11:25+03:00

В отношении двух рыбаков составили протоколы об административном правонарушении. Фото: Пермский ЛО МВД России на транспорте

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В воскресенье, 1 декабря, сотрудники транспортной полиции провели рейд на опасной зоне реки Кама. В этом районе регулярно сбрасывают воду, ее уровень постоянно меняется. Лед становится нестабильным, «плавающим».

В этом опасном месте полицейские застали более ста любителей незаконной рыбалки. Некоторые находились совсем к местам, где река еще не застыла.

Фото: Пермский ЛО МВД России на транспорте

Более того, согласно правилам рыболовства, вылавливать биоресурсы в двухкилометровой зоне нижнего бьефа КамГЭС круглогодично запрещено.

Как сообщили в пресс-службе Пермском ЛО МВД России на транспорте, в отношении двух рыбаков составили протоколы об административном правонарушении. Еще двадцати гражданам было выдано предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU