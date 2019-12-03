В Перми полицейские сняли со льда более 100 рыбаков
В воскресенье, 1 декабря, сотрудники транспортной полиции провели рейд на опасной зоне реки Кама. В этом районе регулярно сбрасывают воду, ее уровень постоянно меняется. Лед становится нестабильным, «плавающим».
В этом опасном месте полицейские застали более ста любителей незаконной рыбалки. Некоторые находились совсем к местам, где река еще не застыла.
Фото: Пермский ЛО МВД России на транспорте
Более того, согласно правилам рыболовства, вылавливать биоресурсы в двухкилометровой зоне нижнего бьефа КамГЭС круглогодично запрещено.
Как сообщили в пресс-службе Пермском ЛО МВД России на транспорте, в отношении двух рыбаков составили протоколы об административном правонарушении. Еще двадцати гражданам было выдано предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU