Власти Перми объявили конкурс на разработку проекта места для отвала снега «Голый мыс»

СЕГОДНЯ 07:50 2019-12-03T07:50:01+03:00

Полный комплект проектной и рабочей документации должен быть готов не позднее 30 ноября 2020 года Фото: Василий Вахрин

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Пермская администрация начала открытый конкурс на разработку проекта строительства места отвала снега «Голый мыс». Издание «Business Class» сообщает о том, что в Свердловском районе уже выбрали место на Бродовском тракте площадью 50 тысяч метров.

Подрядчик должен рассчитать площади для размещения полигонов, исходя из объемов накопления снега в районах. Проектировщик должен предусмотреть ограждение территории, открытую стоянку, на которой должно быть твердое покрытие для технологических машин. Также должна быть предусмотрена уборная, КПП и бытовые помещения.

Полный комплект проектной и рабочей документации должен быть готов не позднее 30 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU