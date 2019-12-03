Власти Перми объявили конкурс на разработку проекта места для отвала снега «Голый мыс»
Пермская администрация начала открытый конкурс на разработку проекта строительства места отвала снега «Голый мыс». Издание «Business Class» сообщает о том, что в Свердловском районе уже выбрали место на Бродовском тракте площадью 50 тысяч метров.
Подрядчик должен рассчитать площади для размещения полигонов, исходя из объемов накопления снега в районах. Проектировщик должен предусмотреть ограждение территории, открытую стоянку, на которой должно быть твердое покрытие для технологических машин. Также должна быть предусмотрена уборная, КПП и бытовые помещения.
Полный комплект проектной и рабочей документации должен быть готов не позднее 30 ноября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU