В Прикамье мать истязала и морила голодом двух маленьких дочерей

СЕГОДНЯ 07:21 2019-12-03T07:21:31+03:00

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В Пермском крае осудили местную жительницу за неисполнение родительских обязанностей.

У женщины были две маленькие дочки. Семья проживала вместе в благоустроенной квартире, но свои обязанности мать не исполняла. Женщина систематически избивала, унижала своих детей и выражалась нецензурной бранью. Кроме того, девочки постоянно были голодные и грязные. Также женщина не следила за здоровьем дочерей.

Местную жительницу признали виновной в жестоком обращении с собственными детьми и приговорили к 1 году и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU