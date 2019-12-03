«Молот-Прикамье» обыграл в овертайме китайский «Ценг Тоу»

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-03T06:21:26+03:00

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Пермские хоккеисты закончили очередную серию домашних игр победой. В понедельник, 2 декабря, «Молот» обыграл команду из Китая «Ценг Тоу».

Несмотря на то, что пермяки явно превосходили китайцев и по технике, и по скорости, забить удалось только в третьем периоде. Во втором периоде «Молот» забросил шайбу, но гол не засчитали, так как была помеха вратарю.

За 16 секунд пермские хоккеисты забросили две шайбы. Счет открыл Денис Скатов, практически следом шайбу забросил Артем Прохоров. Но закончить матч «сухим» Ильясу Гафиуллину не дали. Китайцы также забили два гола и вывели игру в овертайм.

Исход матча решил Павел Жирнов, забросив третью шайбу.

- Игра получилась валидольная. Был открытый хоккей, игра на контратаках. У нас была масса моментов, у гостей чуть поменьше. В высшей лиге нет слабых команд и здесь каждая игра "кость в кость". Мы ждали от "Ценг Тоу" агрессивной игры, разбирали их. Немного не хватало в завершении сегодня, можно было решать всё во втором периоде, когда мы 2 в 1 выходили и перед пустыми воротами оставались. Немного захлёстывали эмоции, но в итоге всё хорошо, победили в овертайме, - прокомментировал вчерашнюю игру вратарь «Молота» Ильяс Гафиуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU