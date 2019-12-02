В Перми произошло жестокое убийство женщины
В Мотовилихинском районе Перми произошло убийство. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 30 ноября к 34-летней женщины пришел в гости ее знакомый. Они решили выпить. Во время застолья мужчина поссорился с пермячкой. Он схватил нож и несколько раз ударил ее. Женщина скончалась на месте.
- Преступника задержали, - сообщили в пресс-службе. - Ему уже предъявлено обвинение в совершении убийства. Ранее он уже был осужден за это же преступление.
2 декабря пермяка арестовали. Сейчас расследование продолжается, выясняются все обстоятельства преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU