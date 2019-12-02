В Перми произошло жестокое убийство женщины

СЕГОДНЯ 18:33 2019-12-02T18:33:37+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми произошло убийство. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 30 ноября к 34-летней женщины пришел в гости ее знакомый. Они решили выпить. Во время застолья мужчина поссорился с пермячкой. Он схватил нож и несколько раз ударил ее. Женщина скончалась на месте.

- Преступника задержали, - сообщили в пресс-службе. - Ему уже предъявлено обвинение в совершении убийства. Ранее он уже был осужден за это же преступление.

2 декабря пермяка арестовали. Сейчас расследование продолжается, выясняются все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU