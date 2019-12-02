В Перми обнаружили фальшивую тушенку
Управление Россельхознадзора проверило ООО «Исеть-торг». В ходе проверки сотрудники управления отобрали консервы на выявление вируса АЧС. Их направили в лабораторию Свердловской области. Выяснилось, что вместо тушенки в банках оказалась курица.
- По ветеринарному свидетельству было установлено, что фальсифицированная продукция была произведена предприятием, расположенным в Калужской области, - добавили в пресс-службе Россельхознадзора. - Вся информация, собранная в ходе проверки, передана производителю. Принимаются меры административного реагирования.
После публикаций новостей о фальшивой тушенке пермяки стали жаловаться в комментариях на другие продукты, которые оказывались просроченными или некачественными.
ИСТОЧНИК KP.RU