2019-12-02T18:05:26+03:00
Общество

В Перми обнаружили фальшивую тушенку

Ее произвели на заводе в Калужской области
Елена КОНОВА
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Управление Россельхознадзора проверило ООО «Исеть-торг». В ходе проверки сотрудники управления отобрали консервы на выявление вируса АЧС. Их направили в лабораторию Свердловской области. Выяснилось, что вместо тушенки в банках оказалась курица.

- По ветеринарному свидетельству было установлено, что фальсифицированная продукция была произведена предприятием, расположенным в Калужской области, - добавили в пресс-службе Россельхознадзора. - Вся информация, собранная в ходе проверки, передана производителю. Принимаются меры административного реагирования.

После публикаций новостей о фальшивой тушенке пермяки стали жаловаться в комментариях на другие продукты, которые оказывались просроченными или некачественными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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