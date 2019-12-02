Альфа-Банк обновил дизайн и расширил функционал своего мобильного приложения

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-02T17:48:51+03:00

Кнопки “платежи и переводы”, “история операций” и “чат” теперь имеют более близкое расположение к пользователю

Изменить размер текста: A A

Альфа-Банк существенно доработал свое мобильное приложение. Разработчики сделали дизайн более современным и добавили новые функции, которые позволят совершать переводы быстрее и проще.

Кнопки “платежи и переводы”, “история операций” и “чат” теперь имеют более близкое расположение к пользователю. Кроме того, был полностью усовершенствован раздел с историей операций, в котором появилась возможность за пару кликов повторить одну из прошлых транзакций. Также здесь будут высвечиваться комментарии отправителя и время операции, а само приложение будет запоминать название шаблона, пишет inkazan.ru.

Клиенты Альфа-Банка, которые ранее совершали обмен валюты, в обновленной версии смогут посмотреть курс, по которому совершалась операция. Также разработчики добавили карту с адресами всех банкоматов и отделений банка, где даже можно узнать степень загруженности нужного офиса.

В обновленной версии приложения уделили особое внимание переводам по номеру карты, сделав услугу проще и быстрее. А при пополнении карт с других банков пользователям больше не придется указывать код CVC, если его не запросит банк-эмитент.

Помимо вышеперечисленного, у клиентов будет возможность выбора счета для получения средств по номеру телефона, замены шаблона создания автоплатежей на счета юридических лиц, а также погашения ипотеки с карты другого банка без комиссии.

Приложением Альфа-Банка сегодня пользуются 75% от активной клиентской базы, а это более пяти млн человек. Такое количество пользователей ставит компанию на уровень лидеров среди всех банков в мире.