Пермяки стали больше продавать и покупать через интернет
В Перми увеличилось количество товаров, которые жители города покупали и продавали через интернет. Так, за 10 месяцев 2019 года пермяки продали 2,8 миллиарда товаров. Это в 1,2 раза больше, чем в прошлом году.
Власти Прикамья способствуют росту торговли через интернет. Предприятиям региона краевые власти помогают размещать продукцию на международных электронных торговых площадках. Кроме того, Правительство Пермского края оказывает производителям, осуществляющим деятельность в Пермском крае и заинтересованным в организации экспорта товаров, работ и услуг по каналам электронной коммерции, все меры государственной поддержки.
В июне 2019 года было подписано Соглашение о сотрудничестве в области развития российского несырьевого экспорта по каналам электронной торговли.
ИСТОЧНИК KP.RU