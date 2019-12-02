Пермяки стали больше продавать и покупать через интернет

СЕГОДНЯ 15:26 2019-12-02T15:26:19+03:00

В этом году через интернет продали в 1,2 больше, чем в прошлом Фото: архив "КП"

За 2019 год продали почти 3 миллиарда товаров

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В Перми увеличилось количество товаров, которые жители города покупали и продавали через интернет. Так, за 10 месяцев 2019 года пермяки продали 2,8 миллиарда товаров. Это в 1,2 раза больше, чем в прошлом году.

Власти Прикамья способствуют росту торговли через интернет. Предприятиям региона краевые власти помогают размещать продукцию на международных электронных торговых площадках. Кроме того, Правительство Пермского края оказывает производителям, осуществляющим деятельность в Пермском крае и заинтересованным в организации экспорта товаров, работ и услуг по каналам электронной коммерции, все меры государственной поддержки.

В июне 2019 года было подписано Соглашение о сотрудничестве в области развития российского несырьевого экспорта по каналам электронной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU