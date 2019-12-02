Пермяков приглашают устроить Новый год пациентам паллиативного отделения онкодиспансера

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-02T14:58:42+03:00

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Пермские волонтеры уже не первый год приносят праздник в паллиативное отделение пермского онкодиспансера. Издание «Мой город - Пермь» сообщает о том, что любой желающий может подарить пациентам и персоналу подарок.

После 15 декабря принимают мандарины и апельсины, сладости, маленькие соки, мелкие новогодние сувениры (магнитики, календари, брелоки, не хрупкие елочные игрушки), маленькие подарочки (кремы для рук, духи, зеркальце, мыло, платочки, варежки и другие).

Подарки можно отнести в офис пермского филиала московской коллегии адвокатов «Ульпиан» по адресу ул. Екатерининская, 28, 2 этаж, офис 201 (домофон «Ульпиан»). Сбор продлится до 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU