2019-12-02T15:53:55+03:00
Общество

В Перми проверили качество питания в школах и детских садах

Проверку проводил совет по контролю за качеством питания
Лилия Абибулаева
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Члены совета отметили, что питание в разных образовательных организациях города очень отличается. Фото: пресс-служба ПМЗЧлены совета отметили, что питание в разных образовательных организациях города очень отличается. Фото: пресс-служба ПМЗ
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Представители администрации, родители и депутаты Пермской городской Думы проверили, чем и как кормят детей в образовательных организациях города. Об этом сообщает пресс-служба Пермского молодежного центра.

Члены совета отметили, что питание в разных образовательных организациях города очень отличается. Так, руководству школы №116 рекомендовали улучшить вкусовые качества пищи, а в школе №105 кормят вкусно, но нужно поменять посуду.

Отметили детский сад №272. Там детей приучают к правильному питанию в игровой форме.

- Удивительно, что питание в разных образовательных учреждениях одного города может настолько отличаться. В одной и той же цене разные предприниматели выдают результат разных сортов, - подчеркнул депутат Илья Лисняк. - Раз есть множество положительных примеров - значит, экономика позволяет делать хорошо. И тем, кто не дотягивает до этого уровня, придётся либо в корне изменить подход, либо уходить с рынка школьного общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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