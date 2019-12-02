В Перми проверили качество питания в школах и детских садах
Представители администрации, родители и депутаты Пермской городской Думы проверили, чем и как кормят детей в образовательных организациях города. Об этом сообщает пресс-служба Пермского молодежного центра.
Члены совета отметили, что питание в разных образовательных организациях города очень отличается. Так, руководству школы №116 рекомендовали улучшить вкусовые качества пищи, а в школе №105 кормят вкусно, но нужно поменять посуду.
Отметили детский сад №272. Там детей приучают к правильному питанию в игровой форме.
- Удивительно, что питание в разных образовательных учреждениях одного города может настолько отличаться. В одной и той же цене разные предприниматели выдают результат разных сортов, - подчеркнул депутат Илья Лисняк. - Раз есть множество положительных примеров - значит, экономика позволяет делать хорошо. И тем, кто не дотягивает до этого уровня, придётся либо в корне изменить подход, либо уходить с рынка школьного общепита.
ИСТОЧНИК KP.RU