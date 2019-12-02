В Перми снесли еще 5 аварийных домов

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-02T13:00:34+03:00

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В Перми завершился еще один этап сноса аварийного жилья. Дома на Карпинского и Достоевского снесли. 60 жителей домов №9 и №22 по улице Карпинского обрели новое жилье. 43 жителя домов № 3, №3а, №5 на улице Достоевского также расселены. Более тысячи человек получили новое жилье.

Также закончился снос дома на улице Гашкова, 28б. Там подрядчик уже зачистил землю и засыпал ее черноземом. Это самый крупный дом, который снесли в городе в этом году.

В будущем году планируют расселить еще 134 дома, где проживают 3126 человек. В ближайшее время 5 домов подготавливаются к сносу, еще в 10 домах расселение находится на завершающей стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU