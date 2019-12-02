МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и изморозь

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-02T12:24:42+03:00

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В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о гололеде и изморозевых отложениях в Прикамье в понедельник и во вторник, 2 и 3 декабря. Из-за гололеда повышается риск возникновения ДТП. В ГУ МЧС призывают автомобилистов быть внимательнее и не нарушать скоростной режим.

В ведомстве рекомендуют держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Первая декада месяца ожидается теплее нормы на несколько градусов. Во второй декаде температура в Перми и других городах края может оказаться выше нормы на 6-7 градусов.

Похолодание начнется только в конце недели. Ожидается понижение температуры до - 13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU