Полиция обнаружила у пермяка 650 литров незаконного алкоголя
Пермская полиция расследовала кражу из дачного дома. Заявитель рассказал, что у него украли новый электроинструмент.
Сотрудники полиции быстро напали на след преступника, но оказалось, что подозреваемый промышлял не только кражей. В гараже у злоумышленника нашли пятилитровые бутыли с вином, водкой, коньяком известных торговых марок. Всего оперативники изъяли 650 литров сомнительной спиртосодержащей продукции. Также в гараже было оборудование для розлива алкоголя.
Полиция обнаружила у пермяка 650 литров незаконного алкоголя.
В отношении мужчины возбудили два уголовных дела. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU