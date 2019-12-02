СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-02T11:45:14+03:00

В бутылях было вино, водка и коньяк известных марок

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Пермская полиция расследовала кражу из дачного дома. Заявитель рассказал, что у него украли новый электроинструмент.

Сотрудники полиции быстро напали на след преступника, но оказалось, что подозреваемый промышлял не только кражей. В гараже у злоумышленника нашли пятилитровые бутыли с вином, водкой, коньяком известных торговых марок. Всего оперативники изъяли 650 литров сомнительной спиртосодержащей продукции. Также в гараже было оборудование для розлива алкоголя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/747254" frameborder="0"></iframe> Полиция обнаружила у пермяка 650 литров незаконного алкоголя.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU