2019-12-02T10:52:33+03:00
Общество

В 2019 году за долги у пермяков забрали 850 машин

Общей стоимостью 365 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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В среднем на один арестованный автомобиль приходится порядка 429 тысяч рублей задолженности.В среднем на один арестованный автомобиль приходится порядка 429 тысяч рублей задолженности.Фото: Василий Вахрин
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За 10 месяцев уходящего года пермские приставы арестовали 850 автомобилей. Стоимость всех транспортных средств 365 миллионов рублей. В среднем на один арестованный автомобиль приходится порядка 429 тысяч рублей задолженности.

Очень часто должники либо скрываются, либо не могут заплатить долг. В этом случае приставы арестовывают их имущество. Так, совсем недавно жительница Мотовилихинского района Перми задолжала 230 тысяч рублей, но погашать долг не спешила.

Но у нее в собственности находилась машина. Пристав арестовали транспортное средство. Женщина представила перспективу, что ее семья останется без средства передвижения и нашла деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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