В Перми юных хоккеистов будут тренировать по уникальной методике

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-02T10:33:19+03:00

Первый мастер-класс состоится с 19 по 22 декабря

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- Учу тому, чего не хватило мне самому, - рассказал Данис Зарипов, трехкратный чемпион мира по хоккею, пятикратный обладатель Кубка Гагарина и руководитель Хоккейного центра «Победный бросок» на встрече с директором Академии игровых видов спорта Пермского края Григорием Орловым.

Тренерский состав центра поделится с молодыми хоккеистами из Перми необычными техниками. Методика включает канадскую систему подготовки молодых хоккеистов, а также систему работы с новейшими хоккейными тренажерами.

Первый мастер-класс специалистов центра «Победный бросок» состоится с 19 по 22 декабря в СК им. Сухарева.

По мнению Григория Орлова, пермякам необходим опыт тренировочного процесса от команды профессионалов.

ИСТОЧНИК KP.RU