В Перми юных хоккеистов будут тренировать по уникальной методике
- Учу тому, чего не хватило мне самому, - рассказал Данис Зарипов, трехкратный чемпион мира по хоккею, пятикратный обладатель Кубка Гагарина и руководитель Хоккейного центра «Победный бросок» на встрече с директором Академии игровых видов спорта Пермского края Григорием Орловым.
Тренерский состав центра поделится с молодыми хоккеистами из Перми необычными техниками. Методика включает канадскую систему подготовки молодых хоккеистов, а также систему работы с новейшими хоккейными тренажерами.
Первый мастер-класс специалистов центра «Победный бросок» состоится с 19 по 22 декабря в СК им. Сухарева.
По мнению Григория Орлова, пермякам необходим опыт тренировочного процесса от команды профессионалов.
ИСТОЧНИК KP.RU