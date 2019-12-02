2019-12-02T10:22:57+03:00
Общество

В Пермь до конца года приедут два новых трамвая

Уже определили поставщика
Лилия Абибулаева
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Трамваи уже проходят покраску. Фото: Правительство Пермского краяТрамваи уже проходят покраску. Фото: Правительство Пермского края
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По условиям соглашения, до конца 2019 года в Перми должны поставить два новых трамвая. До Нового года в Пермь приедут один односекционный трамвай и один трехсекционный. Сейчас они проходят покраску.

«Льва» и «Львенка» должен доставить ООО «ПК Транспортные системы». Остальные трамваи появятся в Перми уже в мае.

Общая вместимость односекционного трамвая составит не менее 110 пассажиров, трехсекционного – не менее 250 человек. Все трамваи будут низкопольными, а значит – комфортными для использования маломобильных категорий пассажиров.

По словам Максима Решетникова, на этом обновление трамвайного парка не закончится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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