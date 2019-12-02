2019-12-02T10:17:37+03:00
Общество

Tele2 запускает новый формат розницы на Урале

Компания разработала коммуникацию с посетителем, задействовав digital-технологии
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Мобильный оператор Tele2 открывает салон нового формата в Перми. Инновационная для отрасли концепция опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервис, ассортимент и коммуникации. Это станет первым подобным проектом в крае, не имеющим аналогов на рынке операторской розницы.

Новая концепция digital-салона основывается на коммуникационной платформе «Другие правила». Tele2 разработала коммуникацию с посетителем, задействовав digital-технологии, что позволяет компании предлагать клиенту уникальный цифровой сервис. Будучи лидером по индексу NPS в отрасли, оператор запускает новый формат для сохранения высокого результата по этому показателю в розничной сети.

Digital-подход помогает оператору установить открытое, лишенное барьеров взаимодействие с посетителями. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне установлена легкая стойка в зоне ресепшен.

Цифровой сервис в салонах помогает предоставлять новая виртуальная витрина «Все в один клик». Она позволяет клиенту проверить карту зоны покрытия Tele2 и выполняет функции терминала самообслуживания. Через цифровой интерфейс пользователь может выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP или сменить тариф.

В салонах нового формата Tele2 применяет digital-подход к выкладке товара. Посетитель может взаимодействовать и знакомиться со смартфонами при помощи интерактивной витрины. Она выводит на большой дисплей не только характеристики гаджета, но и объективные отзывы о модели.

Обновленный дизайн салона предлагает клиентам удобную навигацию по ассортименту. Зоны вендоров визуально выделены, а для популярных моделей отражается рейтинг в интернете. Так Tele2 помогает покупателям сделать обоснованный выбор – с учетом реальных оценок пользователей.

Все коммуникации в салоне цифровые, что позволяет управлять ими с одной кнопки. Tele2 может гибко корректировать сообщения для клиентов с учетом изменения внешних условий, оперативно обновлять информацию и делать актуальные предложения.

Антон Антонов, директор пермского филиала Tele2:

«Наша аудитория становится все более «цифровой»: более 70% наших абонентов в Пермском крае – это обладатели смартфонов. Новый формат салонов соответствует трендам диджитализации и устанавливает новые правила в рознице. Иной подход к ассортименту, выкладкам и сервисам облегчат выбор. Например, теперь клиенту не нужно предварительно изучать отзывы на гаджеты – он видит их сразу на интерактивной витрине».

Первый салон нового формата в России был запущен весной в центре Москвы на Тверской улице, сейчас открыто порядка 30 салонов в Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле, Новосибирске и многих других городах России.

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