В Перми осудили директора известного караоке-клуба

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-02T09:48:46+03:00

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В Перми владелице караоке-клуба «Сова» вынесли приговор. Женщина пренебрегла требованиями безопасности в заведении.

В прошлом году сотрудники прокуратуры и МЧС выявили в заведении множественные нарушения. Клуб признали опасным для жизни и здоровья людей. Суд вынес постановление о приостановлении деятельности заведения до устранения нарушений, но владелица решила не соблюдать требования суда. Банкеты и обслуживание посетителей продолжалось.

Тогда в отношении директора клуба возбудили уголовное дело. Суд признал женщину виновной в совершении преступления и приговорил к уплате уголовного штрафа в размере 170 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU