Солистка Пермской оперы завоевала престижную театральную премию

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-02T09:39:11+03:00

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Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова стала лауреатом Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Примадонна». Жюри высоко оценило ее исполнение партии Лючии в опере Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур», сюжет которой написан по мотивам романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста». Премьера оперы в пермском театре состоялась весной этого года.

Надежда Павлова неоднократно рассказывала в своих интервью, что исполнение этой партии - ее давняя мечта. Ария Лючии — это одна из самых известных арий для сопрано в мире, но и одна из самых сложных. Пермская солистка справилась с ней великолепно.

Надежда Павлова - заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» за исполнение партии Виолетты Валери в опере Верди «Травиата».

ИСТОЧНИК KP.RU