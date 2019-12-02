В Прикамье мамы в декрете смогут получить профессиональное образование онлайн

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-02T09:37:31+03:00

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В Пермском крае у молодых мам в декрете появилась возможность получить профессию, не выходя из дома. Все уроки будут проходить онлайн, а свидетельство об образовании пришлют по почте.

Женщинам больше не нужно будет отвлекаться от своих обязанностей. Чтобы получить доступ к курсам, необходим компьютер с Интернетом. Всего на сайте Центра занятости представлено 34 программы - начиная от профессий, связанных с компьютерной грамотностью, заканчивая парикмахером, пекарем, флористом и фотографом.

Обучение бесплатное, достаточно обратиться в отделение «Центра занятости» по месту жительства. В этом году по данной программе уже прошли переобучение более 900 женщин, находящихся в декретном отпуске, из них дистанционно – 192.

ИСТОЧНИК KP.RU