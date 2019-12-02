В Перми заработал телефон психологической поддержки для тяжелобольных людей и их семей

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-02T09:27:22+03:00

Обращения граждан принимаются с 9:00 до 23:00 Фото: архив "КП"

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В Перми в городской больнице им. Гринберга начал работу телефон психологической поддержки для онкобольных. Телефон доверия организовали больница Гринберга и АНО «Добросердие» на средства государственной поддержки.

Обращаться за психологической помощью могут как больные, так и члены их семей. С обращениями работают онкопсихологи, психологи, священники, социальные работники.

Обратиться можно по телефону +7 (342) 225 07 49. Можно позвонить с сайта Добросердие.рф или оставить заявку на обратный звонок.

Обращения граждан принимаются с 9:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU