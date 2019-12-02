2019-12-02T09:21:27+03:00
Звезды

Пермский студенческий театр вошел в пятерку лучших в ПФО

Спектакль «Признание» занял призовое место на фестивале «Театральное Приволжье»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Пермского краяФото: пресс-служба администрации Пермского края
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В субботу, 30 ноября, завершился молодежный фестиваль «Театральное Приволжье». За звание лучшего школьного и студенческого театра Приволжского федерального округа боролись 28 коллективов из 14 регионов. От Пермского края в финал фестиваля вышли студенческий театр политеха «17-я Скрипка» и школьный театр из Яйвы «Балаганчик».

Победители определялись с помощью народного голосования и оценок профессионального жюри, которые складывались в соотношении 50 на 50.

В итоге лучшим студенческим театром стал межвузовский студенческий театр «Абрикосовый сад» из Чувашской Республики. Спектакль тетра пермского политеха «17-я Скрипка» «Признание» («Далекие-близкие») занял призовое пятое место.

- Спектакль мы начинали ставить год назад для Российской Студенческой весне, - рассказал один из актеров театра «17-я Скрипка» Данил Суслов. - Но постановка переросла в нечто большее – серьезный драматический спектакль. Мы собирали спектакль по рассказам Василия Шукшина – каждый выбирал то, что его зацепило, взяло за душу.

Всего в проекте, который был запущен по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, приняло участие около 7 тысяч юных актеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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