В Прикамье женщина ушла искать козу и пропала
В Губахинском районе в пропала 87-летняя местная жительница. Женщина отправилась в лес на поиски сбежавшей козы.
О пропаже сообщила соседка бабушки. Она пришла проведать подругу, но не застала ее дома. На улице было уже темно, и женщина сообщила в полицию.
Пропавшая держала домашних животных. Одна коза перепрыгнула через ограду и сбежала. Женщина отправилась в лес на поиски животного. Когда стемнело, женщина потеряла ориентиры и заблудилась.
- На поиски пропавшей направили оперативную группу, в состав которой вошли кинолог, старший сержант полиции Евгений Бастраков и его четвероногий напарник – служебно-розыскная собака по кличке Магри. Прибыв к дому пенсионерки, Магри обнюхала придомовую территорию и взяла след, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
По запаху женщину удалось найти. Увидев полицейских, женщина не смогла скрыть свою радость и поблагодарила за спасение.
Через день заблудившаяся коза вернулась к хозяйке.
ИСТОЧНИК KP.RU