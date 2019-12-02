В Прикамье женщина ушла искать козу и пропала

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-02T08:57:16+03:00

Пропавшую нашли по запаху. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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В Губахинском районе в пропала 87-летняя местная жительница. Женщина отправилась в лес на поиски сбежавшей козы.

О пропаже сообщила соседка бабушки. Она пришла проведать подругу, но не застала ее дома. На улице было уже темно, и женщина сообщила в полицию.

Пропавшая держала домашних животных. Одна коза перепрыгнула через ограду и сбежала. Женщина отправилась в лес на поиски животного. Когда стемнело, женщина потеряла ориентиры и заблудилась.

- На поиски пропавшей направили оперативную группу, в состав которой вошли кинолог, старший сержант полиции Евгений Бастраков и его четвероногий напарник – служебно-розыскная собака по кличке Магри. Прибыв к дому пенсионерки, Магри обнюхала придомовую территорию и взяла след, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

По запаху женщину удалось найти. Увидев полицейских, женщина не смогла скрыть свою радость и поблагодарила за спасение.

Через день заблудившаяся коза вернулась к хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU