В Прикамье пьяный водитель иномарки сбил троих пешеходов. Один человек погиб

СЕГОДНЯ 07:49 2019-12-02T07:49:33+03:00

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Рано утром в понедельник, 2 декабря, в Пермском крае произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель иномарки сбил троих пешеходов.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, молодые люди шли по краю проезжей части во встречном направлении. В результате аварии 22-летний 22-летний пешеход погиб на месте, его два друга с переломами отправили в больницу.

Известно, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и не раз привлекался к административной ответственности. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU