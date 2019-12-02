2019-12-02T06:21:14+03:00
Происшествия

В Перми 13-летний школьник провалился под лед

ЧП произошло в Кировском районе Перми
Лилия Абибулаева
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О ЧП сообщили местные жителиО ЧП сообщили местные жителиФото: Василий Вахрин
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Днем в воскресенье, 1 декабря, в Кировском районе произошло ЧП. Мальчик провалился под лед.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что местные жители заявили о группе подростков, которые бегали по льду на улице Кировоградская. Очевидцы видели, что один из ребят ушел под воду.

Когда на место приехали спасатели, мальчиков уже не было. Ребята действительно там были, и один из подростков скатился в полынь. Мальчик смог выбраться самостоятельно и ушел домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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