МЧС: в Прикамье ожидаются снегопады и гололед
Возможны обрывы линий электропередач
Соблюдайте правила ПДД - дороги опасны из-за гололедаФото: Василий Вахрин
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В МЧС предупредили о неблагоприятных погодных явлениях на территории Пермского края с 1 по 2 декабря. Из-за снегопадов возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ. Ожидается и гололед.
- Также увеличивается риск аварий на дорогах, поэтому соблюдайте ПДД, - добавили в пресс-службе. - Старайтесь обходить деревья и различные конструкции, не паркуйте автомобили рядом с ними.
Если вдруг вы увидели порыв водовода или парение, сообщайте об этом по телефонам 112 или 101.
ИСТОЧНИК KP.RU