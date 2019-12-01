МЧС: в Прикамье ожидаются снегопады и гололед

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-01T16:51:58+03:00

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В МЧС предупредили о неблагоприятных погодных явлениях на территории Пермского края с 1 по 2 декабря. Из-за снегопадов возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ. Ожидается и гололед.

- Также увеличивается риск аварий на дорогах, поэтому соблюдайте ПДД, - добавили в пресс-службе. - Старайтесь обходить деревья и различные конструкции, не паркуйте автомобили рядом с ними.

Если вдруг вы увидели порыв водовода или парение, сообщайте об этом по телефонам 112 или 101.

ИСТОЧНИК KP.RU