"Молот-Прикамье" обыграл "КРС-БСУ" из Пекина

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-01T15:11:38+03:00

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30 ноября состоялся матч между ХК "Молот-Прикамье" и "КРС-БСУ" из Пекина. Первую шайбу наши забили уже на 6 минуте. Во втором периоде пермяки также быстро забили шайбу, уже вторую за матч.

- А за семь минут до конца матча Калашников и Жирнов отлично поборолись за шайбу в зоне соперника и вывели на бросок Артема Маркова, установившего окончательный счет встречи - 3:0 в пользу пермского клуба, - сообщает пресс-служба "Молота-Прикамье".

- Ноябрь для нас сложился тяжело, но за игру ребят могу поблагодарить, особенно нашего вратаря, который сыграл на ноль, - сказал на пресс-конференции главный тренер "Молота" Павел Десятков. - И спасибо болельщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU