"Молот-Прикамье" обыграл "КРС-БСУ" из Пекина
30 ноября состоялся матч между ХК "Молот-Прикамье" и "КРС-БСУ" из Пекина. Первую шайбу наши забили уже на 6 минуте. Во втором периоде пермяки также быстро забили шайбу, уже вторую за матч.
- А за семь минут до конца матча Калашников и Жирнов отлично поборолись за шайбу в зоне соперника и вывели на бросок Артема Маркова, установившего окончательный счет встречи - 3:0 в пользу пермского клуба, - сообщает пресс-служба "Молота-Прикамье".
- Ноябрь для нас сложился тяжело, но за игру ребят могу поблагодарить, особенно нашего вратаря, который сыграл на ноль, - сказал на пресс-конференции главный тренер "Молота" Павел Десятков. - И спасибо болельщикам.
ИСТОЧНИК KP.RU