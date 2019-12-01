2019-12-01T12:38:32+03:00
Происшествия

"Вот это жуть!". В сети появились фото с ДТП в Прикамье, где иномарку "проткнуло" ограждением

Водителя увезли с переломом в больницу
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @chp_59Фото из Instagram @chp_59
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В соцсетях появились фото с места ДТП в Карагайском районе. Днем 30 ноября на 22 километре трассы "Нытва-Кудымкар" 34-летний водитель иномарки, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и протаранил металлическое ограждение.

- Он получил перелом голени, медики "скорой помощи" отвезли его в больницу, - добавили в пресс-службе краевой полиции. - Больше в аварии никто не пострадал.

В Instagram появились фотографии с аварии, где видно, что металлическое ограждение насквозь проткнуло иномарку.

- Вот это жуть! Водителю надо второй день рождения отмечать, - пишут пользователи сети. - Пункт назначения какой-то.

ИСТОЧНИК KP.RU

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