"Вот это жуть!". В сети появились фото с ДТП в Прикамье, где иномарку "проткнуло" ограждением
В соцсетях появились фото с места ДТП в Карагайском районе. Днем 30 ноября на 22 километре трассы "Нытва-Кудымкар" 34-летний водитель иномарки, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и протаранил металлическое ограждение.
- Он получил перелом голени, медики "скорой помощи" отвезли его в больницу, - добавили в пресс-службе краевой полиции. - Больше в аварии никто не пострадал.
В Instagram появились фотографии с аварии, где видно, что металлическое ограждение насквозь проткнуло иномарку.
- Вот это жуть! Водителю надо второй день рождения отмечать, - пишут пользователи сети. - Пункт назначения какой-то.
ИСТОЧНИК KP.RU