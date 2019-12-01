"Я покончу с собой". Пермячку испугал пьяный рабочий, которого она наняла для ремонта квартиры

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-01T11:48:05+03:00

Женщина долго не могла попасть в свою квартиру Фото: Василий Вахрин

Он заперся и не открывал ей дверь, угрожая суицидом

Изменить размер текста: A A

В одной из квартир Перми чуть не произошла трагедия. В экстренные службы позвонила испуганная пермячка. Она не могла попасть домой.

- В ее квартире шел ремонт, и когда она вернулась домой, то не могла открыть двери. Выяснилось, что там заперся рабочий, - сообщил наш источник в правоохранительных органах. - Он заявил через дверь, что напился и хочет покончить с жизнью. Женщина испугалась и обратилась за помощью.

Но все удалось решить до приезда сотрудников спецслужб. В результате мужчина открыл двери, пермячка попала в квартиру, оценила обстановку и перезвонила, сообщив, что все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU