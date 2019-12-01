2019-12-01T11:41:25+03:00
Происшествия

Пермяк из-за ссоры с женой угрожал взорвать жилой дом

Он был пьян
Елена КОНОВА
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С пермяком будет разбираться полицияС пермяком будет разбираться полицияФото: Василий Вахрин
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Житель Перми поссорился с женой и угрожал взорвать дом. Как нам сообщил источник в правоохранительных органах, к ним обратилась женщина. Она сообщила, что ее брат открыл в квартире газ и угрожает взорвать дом.

- На место выехали спасатели, полиция, медики "скорой помощи", - сообщил собеседник. - Как выяснилось, мужчина выпил, поссорился с женой и стал ей угрожать, что откроет газ. По факту он не был включен. Сейчас с пермяком будет работать полиция.

Ранее подобный случай произошел в Березниках. Житель одного из домов открыл все вентили газовой плиты и заявил, что всех взорвет. Его, к счастью, удалось остановить. За случившееся мужчине грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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