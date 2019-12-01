Олег Чиркунов предложил назвать улицу в Перми в честь известного физика Александра Фридмана

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-01T09:35:57+03:00

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Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов предложил назвать одну из улиц Перми в честь известного физика Александра Фридмана.

- Читаю книгу Стивена Хокинга "Кратчайшая история времени", - написал он на своей страничке в Facebook. - Узнаю то, что должен был знать еще в средней школе, но, видимо, тогда были другие интересы и приоритеты. Рассказ идет и об Александре Фридмане, ученом, который "в точности предсказал расширение Вселенной". Кто знает, может, и затмил бы он Эйнштейна, если бы не умер от тифа в 1925 году. Приятно осознавать, что жизнь этого человека связана с Пермью.

Олег Чиркунов заметил, что в 1918-1920-е годы Александр Фридман работал в пермском университете, и даже был деканом физико-математического факультета.

- Может когда-нибудь, если не университет или улицу, то математическую школу его именем назовут, - добавил экс-губернатор. - Крутое будет имя у школы.

Справка Александр Фридман - известный российский математик и физик. Является автором исторически первой нестационарной модели Вселенной.

ИСТОЧНИК KP.RU