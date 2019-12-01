В Прикамье в аварии погибли два человека
Еще одну женщину увезли в больницу
По факту аварии возбуждено уголовное делоФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае произошло смертельное ДТП. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, в ночь на 30 ноября на трассе "Оса-Чернушка" водитель автомобиля "Лада Веста" не справился с управлением и вылетел в кювет.
- На месте аварии погибли 43-летний мужчина и 33-летняя женщина, еще одна 37-летняя пассажирка получила травмы. Ее увезли в больницу, - добавили в пресс-службе.
31-летнего водителя увезли в СИЗО. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. За последний год мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД уже четыре раза.
ИСТОЧНИК KP.RU