Сотрудники ГИБДД устроили в Перми ночную погоню с перестрелкой за пьяным водителем
Погоня и перестрелка в Перми. Видео группы "Мой город - Пермь".
В ночь на субботу в Мотовилихинском районе развернулся настоящий боевик. Инспекторы ГИБДД заметили иномарку, водитель которого, по предварительной информации, был пьян. Пермяк проигнорировал требование остановиться и уехал. Сотрудники ГИБДД отправились за ним. Водителя удалось заблокировать на проезжей части, но тот протаранил машину ГИБДД и уехал.
- Инспектор применил табельное оружие, выстрелив в воздух и по колесам иномарки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.- В результате пермяка удалось задержать. Он, как показал тест, действительно был пьян.
В его отношении составлены протоколы об административных нарушениях по нескольким статьям.
ИСТОЧНИК KP.RU