2019-12-01T08:45:33+03:00
Происшествия

Сотрудники ГИБДД устроили в Перми ночную погоню с перестрелкой за пьяным водителем

Он протаранил патрульную машину и скрылся с места аварии
Елена КОНОВА
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Погоня и перестрелка в Перми. Видео группы "Мой город - Пермь".

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В ночь на субботу в Мотовилихинском районе развернулся настоящий боевик. Инспекторы ГИБДД заметили иномарку, водитель которого, по предварительной информации, был пьян. Пермяк проигнорировал требование остановиться и уехал. Сотрудники ГИБДД отправились за ним. Водителя удалось заблокировать на проезжей части, но тот протаранил машину ГИБДД и уехал.

- Инспектор применил табельное оружие, выстрелив в воздух и по колесам иномарки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.- В результате пермяка удалось задержать. Он, как показал тест, действительно был пьян.

В его отношении составлены протоколы об административных нарушениях по нескольким статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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