В пермском аэропорту установили памятник-копилку бездомной кошке

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-01T08:21:00+03:00

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Накануне в пермском аэропорту установили памятник бездомной кошке. Инициаторы создания такого необычного памятника - руководитель и волонтеры приюта "Матроскин".

- Это стало по-настоящему знаковым событием для нашего города, ведь подобный памятник не имеет аналогов в России, он станет настоящим украшением аэропорта, а также изящным способом помочь напомнить о том,что мы навсегда в ответе за тех, кого приручили, - написали в группе приюта. - Его прототипом стал памятник бездомной собаке, который стоит в рижском аэропорту.

Любой может "покормить" кошку и тем самым помочь подопечным приюта "Матроскин". За последние 4 года они спасли больше 1000 бездомных котов и кошек.

ИСТОЧНИК KP.RU