2019-11-30T10:55:58+03:00
Общество

В Перми воду отключат в четырех районах

Сетевики проводят как плановые, так и аварийные работы
Екатерина ГАСПЕР
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Пермякам нужно заранее запастись водой.Пермякам нужно заранее запастись водой.Фото: Василий Вахрин
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По информации ООО «Новогор-Прикамье», в субботу, 30 ноября, холодной воды нет в Свердловском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах.

Так, в связи с планово-ремонтными работами на ул. Бумажников, 15 с 09:00 до 19:00 краны пересохли по ул. Бенгальская, 10а, 12, 14, 16, 2, 20, 6, 8, ул. Бумажников, 1, 11, 12, 15, 17, 2, 20, 4, 9, ул. Евгения Пузырева, 14, 23, ул. Железнодорожная, 1, 1а, 1б, ул. Иркутская, 1, ул. Корсуньская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 5, 9, ул. Малореченская, 1, ул. Мозырьская, 1, 26, 3, 5, 6, 9, 9а, ул. Оршанская, 11, 13, 17, 20, 3, 5, 9, ул. Пинская, 1, ул. Сестрорецкая, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 21, 21а, 24, 26, 4, 8, 9, ул. Сухумская, 10, 19, 3, 4а, 5, 6, 8, ул. Яблоневая, 1.

Из-за аварийно-восстановительных работ нет воды с 09:30 до 19:00 на ул. Механошина, 4, 8 и ул. Революции, 62а, а также с 10:00 до 19:00 на ул. Пушкарская, 138 и ул. Старцева, 31.

Отключения холодной воды пройдут и в следующие выходные. С 10:00 7 декабря до 10:00 8 декабря из-за плановых работ воды не будет по ул. Боровая, 24, ул. Василия Каменского, 19, 21, 23, 25, 32, 36, ул. Гатчинская, 11. А с 10:00 до 19:00 7 декабря по причине аварийно-восстановительных работы – на ул. Дружбы, 11, 13, 15а, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, ул. Техническая, 1, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, ул. Тургенева, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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