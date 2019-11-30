2019-11-30T08:01:22+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе в Прикамье пострадали пятеро человек

В отношении виновника аварии возбудили административное расследование
Екатерина ГАСПЕР
Поделиться:
Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП,Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП,Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, днем в пятницу, 29 ноября, в 15:40 в Добрянском районе на дороге ПермьБерезники произошло ДТП. Это случилось на 81-м километре трассы, в 6 километрах от деревни Фоминка.

Предварительно, 37-летний водитель «Киа Церато» не справился с управлением и наехал на машину ГАЗ-331060, который двигался навстречу, а после этого столкнулся с автомобилем «Сузуки Гранд Витара». В результате травмы получили водитель «Сузуки» - 46-летняя женщина, сам виновник аварии и его пассажиры – женщины 36, 38 и 52 лет. Всех пострадавших увезли в больницу.

В отношении водителя «Киа» возбудили административное расследование по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью»). Сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми появился еще один общественный центр
После нападения стаи собак на детей в Перми возбуждено уголовное дело
В Пермском крае во время тушения пожара в частном доме обнаружили тело мужчины
Многодетную мать из Прикамья, которая морила голодом четырех детей, приговорили к условному сроку
В Перми обнаружили тело мужчины
В ДТП на трассе Пермь-Березники пострадали пять человек
В мэрии Перми рассказали о правилах использования транспортных карт
В обновленном Дворце Калинина представят премьеру инклюзивной театрально-цирковой программы
В центре Перми за долги закрыли известное кафе
В Перми УФАС предупредило «Новогор-Прикамье» за нарушение закона
Пропавшую в Прикамье мать 4-летнего ребенка нашли мертвой
Пермские перевозчики готовят автобусы к аукционам
Власти Перми закупят 8 новых трамваев модели «Львенок»
В Прикамье заведующую детсадиком обвинили в приписке 40 несуществующих детей и хищении 8 миллионов