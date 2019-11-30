В ДТП на трассе в Прикамье пострадали пятеро человек

СЕГОДНЯ 08:01 2019-11-30T08:01:22+03:00

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, днем в пятницу, 29 ноября, в 15:40 в Добрянском районе на дороге Пермь – Березники произошло ДТП. Это случилось на 81-м километре трассы, в 6 километрах от деревни Фоминка.

Предварительно, 37-летний водитель «Киа Церато» не справился с управлением и наехал на машину ГАЗ-331060, который двигался навстречу, а после этого столкнулся с автомобилем «Сузуки Гранд Витара». В результате травмы получили водитель «Сузуки» - 46-летняя женщина, сам виновник аварии и его пассажиры – женщины 36, 38 и 52 лет. Всех пострадавших увезли в больницу.

В отношении водителя «Киа» возбудили административное расследование по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью»). Сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU