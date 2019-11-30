2019-11-30T07:37:09+03:00
Общество

В Перми появился еще один общественный центр

Его открыли в Мотовилихинском районе
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
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Новый общественный центр получил название «Вечерняя Пермь» и расположился по адресу: ул. Дружбы, 12. Его могут посещать все жители города, в том числе люди с особенностями здоровья – у входа есть пандус, санузел оборудован специальными поручнями, по кнопке на улице можно вызвать вахтера для помощи.

В этом общественном центре будут работать пять некоммерческих организаций – это ТОС «Вечерняя Пермь», районные отделения Всероссийского общества инвалидов, Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда вооруженных сил и правоохранительных органов, общественная организация «Народная дружина «Мотовилиха» и фонд «Стабильность». Также там будут проходить депутатские приемы.

В Мотовилихинском районе Перми теперь открыты восемь общественных центров. Всего в городе их 42, в них располагаются более 180 некоммерческих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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