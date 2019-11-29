В Пермском крае во время тушения пожара в частном доме обнаружили тело мужчины
26 ноября ночью в деревне Ашша Чернушинского района загорелся частный жилой дом. Приехавшие на место пожарные во время ликвидации огня обнаружили внутри дома тело 53-летнего мужчины.
Когда после тушения пожара стали устанавливать причину ЧП, то выяснили, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Погибший не сумел выбраться наружу и погиб, надышавшись угарным газом.
- По факту произошедшего проводится проверка, назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Устанавливаются возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU