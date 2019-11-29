В Пермском крае во время тушения пожара в частном доме обнаружили тело мужчины

СЕГОДНЯ 18:15 2019-11-29T18:15:57+03:00

Фото с места ЧП: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Вероятней всего, погибший не смог выбраться наружу и отравился угарным газом

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26 ноября ночью в деревне Ашша Чернушинского района загорелся частный жилой дом. Приехавшие на место пожарные во время ликвидации огня обнаружили внутри дома тело 53-летнего мужчины.

Когда после тушения пожара стали устанавливать причину ЧП, то выяснили, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Погибший не сумел выбраться наружу и погиб, надышавшись угарным газом.

- По факту произошедшего проводится проверка, назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Устанавливаются возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU