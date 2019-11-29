2019-11-29T17:02:15+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе Пермь-Березники пострадали пять человек

Две иномарки столкнулись лоб в лоб
Алена ОВЧИННИКОВА
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На месте работают сотрудники ГИБДД.На месте работают сотрудники ГИБДД.Фото: Василий Вахрин
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В пятницу, 29 ноября в Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. В настоящее время на месте аварии до сих пор работают сотрудники ГИБДД, выясняя обстоятельства произошедшего, но уже сейчас предварительная причина ясна, ее сообщили в полиции:

- В 15.40 по автодороге Пермь - Березники в направлении города Березники двигался автомобиль Kia, – рассказали «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По предварительной информации на 81 километре трассы водитель допустил касательное столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Валдай. После этого Kia вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Suzuki. В результате ДТП пострадали 5 человек. Выясняются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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