В ДТП на трассе Пермь-Березники пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-29T17:02:15+03:00

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В пятницу, 29 ноября в Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. В настоящее время на месте аварии до сих пор работают сотрудники ГИБДД, выясняя обстоятельства произошедшего, но уже сейчас предварительная причина ясна, ее сообщили в полиции:

- В 15.40 по автодороге Пермь - Березники в направлении города Березники двигался автомобиль Kia, – рассказали «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По предварительной информации на 81 километре трассы водитель допустил касательное столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Валдай. После этого Kia вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Suzuki. В результате ДТП пострадали 5 человек. Выясняются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU