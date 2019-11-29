В обновленном Дворце Калинина представят премьеру инклюзивной театрально-цирковой программы

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-29T15:22:41+03:00

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30 ноября в Пермском городском дворце культуры им. Калинина (улица Куйбышева, 140) состоится премьера авторской программы «Цирк для всех». Зрители смогут убедиться, что творчество и искусство доступно для всех людей всех возрастов.

«Цирк для всех» – это авторский проект цирковой студии «Фантастика» Дворца культуры им. Калинина, который реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края. Проект направлен на создание новых возможностей для самореализации детей с особенностями физического развития в сфере культуры и искусства, их реабилитацию, социализацию, физическое и духовное воспитание.

Проект включал в себя подготовку театрально-цирковой программы, адаптированной для выступления на различных площадках города, и занятия с профессиональными педагогами по трем направлениям – основы акробатики, жонглирование и работа с предметами, актерское мастерство.

Во время командной работы в рамках проекта каждый участник учился доверять себе и другим, поддерживать, помогать, а также просить о помощи, когда она нужна.

Как утверждают организаторы, проект «Цирк для всех» способствует развитию общечеловеческих ценностей: милосердия, любви к ближнему, сопричастности и добра, поскольку в одном месте смогут объединиться разные люди.

Завершает проект представление инклюзивной театрально-цирковой программы, которая пройдет 30 ноября в 17:00 на сцене Пермского городского дворца культуры им. Калинина. Вход на мероприятие свободный.

Напомним, в октябре этого года дворец культуры принял первых зрителей после капитального ремонта зрительного зала, который провели городские власти к полувековому юбилею учреждения. Подробнее об этом здесь.