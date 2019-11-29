В Перми УФАС предупредило «Новогор-Прикамье» за нарушение закона

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-29T14:43:51+03:00

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Антимонопольщики поймали ООО «Новогор-Прикамье» на нарушении закона. Компания пыталась избавиться от бесхозных коммунальных сетей.

Это стало известно при заключении договора с клиентом. Собственник здания, с которым должен был быть заключен контракт на водоснабжение и водоотведение, обнаружил бесхозные сети водоотведения. Компания отказалась признавать их, так как коммуникации не были поставлены на баланс, но включило их в договор с клиентом.

Выяснилось, что сети действительно никому не принадлежат. Сначала их должна была поставить на баланс местная администрация, а потом передать их обслуживающей организации. Но этого сделано не было.

ООО «Новогор-Прикамье» же незаконно отдала коммуникации под ответственность собственника здания. Компании выдано предупреждение, которое уже исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU