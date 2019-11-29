2019-11-29T14:16:02+03:00
Общество

Пермские перевозчики готовят автобусы к аукционам

Весь подвижный состав обновляют
Лилия Абибулаева
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Автобусы должны соответствовать экологическому классу «Евро-5»Автобусы должны соответствовать экологическому классу «Евро-5»Фото: архив "КП"
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Частные перевозчики Перми готовятся к аукционам на обслуживание маршрутов. Издание «Business Class» сообщает о том, что частный предприниматель Олег Новоселов, который обслуживает маршрут № 14, закупил восемь новых автобусов. Часть из них уже на линии, а остальные приступят к работе до конца года.

Также новые газовые автобусы приобрел перевозчик маршрута №13. ИП Кирсанов закупил 25 новых автобусов, полностью соответствующих требованиям, которые будут предъявляться к технике на аукционах в 2020 году.

Самое основное требование - соответствие экологическому классу «Евро-5». Также автобусы должны быть низкопольными, оборудованы системами видеонаблюдения и учета пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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