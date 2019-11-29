Власти Перми закупят 8 новых трамваев модели «Львенок»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-29T13:55:30+03:00

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Мэрия Перми и ООО «ПК Транспортные системы» заключили контракт на поставку новых трамваев. Так, в Перми появятся восемь односекционных «Львенков» и один трехсекционный «Лев».

Один «Львенок» и «Лев» должны быть заставлены еще в старом году. Остальные семь приедут в Пермь в 2020.

Как сообщили в администрации Перми, в новых вагонах установлено все необходимое оборудование: навигатор, информационное табло, система учета пассажиропотока, кондиционеры. Они должны быть полностью низкопольными и приспособленными для маломобильных граждан.

Односекционные вагоны будут рассчитаны на 100 человек, а трехсекционный вместит 250. Кроме того, трамваи будут оборудованы наружной системой видеоконтроля зон посадки и высадки пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU