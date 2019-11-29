В Прикамье заведующую детсадиком обвинили в приписке 40 несуществующих детей и хищении 8 миллионов

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-29T14:34:40+03:00

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Несколько воспитателей детского садика, недавно объединенного с кунгурской средней школой №13, написали коллективное письмо в прокуратуру. Они жаловались на то, что сотрудники детсадика почему-то перестали получать стимулирующие выплаты, а оклад у некоторых воспитателей не превышает 10 тысяч рублей.

Реакция прокуратуры была неожиданной. В образовательном учреждении провели проверку, по итогам которой против заведующей детским садиком завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. И теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

- Кунгурская городская прокуратура Пермского края, проверив целевое использование бюджетных средств, выявила нарушения, - сообщили в краевой прокуратуре. - Основанием явилось коллективное обращение воспитателей МАОУ «Средняя образовательная школа № 13» г. Кунгур.

По данным проверяющих, в детском садике приписали 40 «детских мертвых душ», и за счет этого дошкольное учреждение за три года получило «лишних» 8 миллионов рублей. Теперь руководительницу детсадика обвиняют в их хищении.

- Заведующая дошкольным учреждением умышленно завышала контингент дошкольников, вписывала в табель посещаемости ежегодно более 40 человек так называемых «несуществующих» воспитанников, чтобы получить больший объема финансирования из бюджетов Пермского края и Кунгура, - сообщили в надзорном ведомстве. - Всего за три года на счета образовательной организации поступило более 8 миллионов рублей, которыми руководитель детского сада распорядилась по своему усмотрению. Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы, и в отношении заведующей детским садом МАОУ «СОШ № 13» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

- Педагоги жаловались не на нашу заведующую, а на невыполнение майских президентских указов, - говорит воспитатель Светлана. - В частности, на то, что с них без объяснения причин вдруг сняли стимулирующие выплаты и стали платить только оклад. Самое большее это 14,5 тысяч, а большинство получают 10 тысяч рублей. А наша заведующая подняла садик с колен. Когда она пришла к нам в 2005 году, у нас было всего 2 группы, а теперь – 10, в том числе две ясельные. У нас провели ремонт, появилась нормальная мебель, в садике оборудовали детские игровые зоны – детскую больницу, кухню, парикмахерскую, магазин, приобрели много новых конструкторов. Воспитатели получали достойную зарплату.

- Я ни копейки себе не взяла, - говорит заведующая детским садом Светлана Пономарева. – Все деньги, которые поступали в садик, шли на оплату сотрудников детсада, на содержание детей и помещений, на приобретение игрушек и детской мебели.

Как же получилось, что в садике оказалось 40 «мертвых детских душ»?

Директор объединенного общеобразовательного учреждения Наталья Шихова объясняет это так.

- В 2018 году проходило объединение школы и садика, и проводился финансовый мониторинг, - говорит она. – И выяснилось, что родители некоторых воспитанников переставали водить детей в наш детсад, предпочитали сидеть с ними дома или переводили куда-то еще – наш садик был построен в свое время возле воинской части и находится в 6 километрах от города. А с учета эти дети своевременно не снимались. Вот финансирование детского сада и уменьшили.

В краевой прокуратуре сообщили, что будут держать ход расследования уголовного дела на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU