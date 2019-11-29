2019-11-29T13:01:56+03:00
Общество

В Перми 1 декабря выберут имя новой елке

В соцсетях проходит голосование
Лилия Абибулаева
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Старую Елку свали Галина ЛеонидовнаСтарую Елку свали Галина ЛеонидовнаФото: архив "КП"
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В Перми установили новую ель на городской эспланаде. Она уже полностью готова к празднованию Нового года. В среду, 27 ноября, главный Дед мороз России зажег на ней праздничные огни.

Вот только имени у елки нет, но это так продолжаться будет недолго. В паблике «Пермь Активная» запустили голосование на лучше имя. 1 декабря подведут итоги и, наконец, нарекут новую елку.

Сперва, организаторы предлагали оставлять имя в комментариях. Потом из предложенных были выбраны 10 лучших. Теперь «борьба» идет среди них. Лидирует «Зоя Огонек».

До 2013 года на эспланаде стоял просто "Зеленый конус". Елку, которую поставили в 2013 прозвали Галиной Леонидовной. После этого пермяки решили завести новую традици и давать имя каждой новой ели.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки смогут составить новогодний маршрут онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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