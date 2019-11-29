Теодор Курентзис встретится со зрителями в Перми

СЕГОДНЯ 11:36 2019-11-29T11:36:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 3 декабря, бывший художественный руководитель театра оперы и балета Теодор Курентзис, встретится с пермяками.

Однако на встречу смогут попасть не все. В связи с ограниченным количеством мест попасть на нее смогут только 200 зрителей.

Чтобы увидеть Теодора Курентзиса, нужно отправить заявку. Это нужно сделать до 17:00 1 декабря 2019 года.

- С помощью генератора случайных чисел мы отберем 200 зрителей, которым будет направлено на почту электронное приглашение, где будет указано место и время встречи, - сообщается в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU