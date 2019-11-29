Теодор Курентзис встретится со зрителями в Перми
Чтобы попасть на встречу, необходима регистрация
-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:
Во вторник, 3 декабря, бывший художественный руководитель театра оперы и балета Теодор Курентзис, встретится с пермяками.
Однако на встречу смогут попасть не все. В связи с ограниченным количеством мест попасть на нее смогут только 200 зрителей.
Чтобы увидеть Теодора Курентзиса, нужно отправить заявку. Это нужно сделать до 17:00 1 декабря 2019 года.
- С помощью генератора случайных чисел мы отберем 200 зрителей, которым будет направлено на почту электронное приглашение, где будет указано место и время встречи, - сообщается в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU