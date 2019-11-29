«Уже не надеялись на помощь». В Прикамья семья застряла на машине в лесу и 12 часов ждала спасения

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-29T11:38:41+03:00

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Во вторник, 26 ноября, семья из трех человек отправилась их села Тюш Октябрьского района в Красноуфимск, но, несмотря на небольшой путь, до места назначения они не доехали. А на звонки родственников не отвечали.

Мужчину, женщину и их 4-летнего ребенка нашли через 12 часов, когда они уже не надеялись на помощь. Оказалось, что они решили срезать через лес и застряли там, а телефоны находились вне покрытия сотовой связи.

На поиски отправились сотрудники полиции: участковый уполномоченный капитан полиции Алексей Игошев, оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Анатолий Кинас и водитель следственно-оперативной группы старший сержант Андрей Белобородов.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

- В лесной чаще они увидели ВАЗ-2114, а в нем – супругов с ребенком. Оказалось, водитель легковушки сбился с пути, автомобиль застрял в глубокой колее, из которой мужчина не смог самостоятельно выехать, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Мать с ребенком посадили в служебный автомобиль, и вместе с главой семейства вытолкали машину. Супругов и их ребенка проводили до поселка Тюш, где их встретили родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU