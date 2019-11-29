2019-11-29T09:55:59+03:00
Общество

В выходные в Перми ожидается существенное потепление

Также по всему краю пройдет небольшой снегопад
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае в выходные ожидается значительное потепление. По сообщению синоптиков пермского ГИС-центра при ПГНИУ, температура повысится до -1 градуса.

В субботу, 30 ноября, из-за влияния антициклона возможна небольшая облачность. Осадков не предвидится, но возможен ветер до 8 м/с. Ночью температура будет на отметке -13 градусов, а днем значительно теплее - - 5…-6.

В первый день зимы, воскресенье, 1 декабря, в Пермском крае возможен небольшой снег и облачная погода. И ночью, и днем ожидается существенное потепление: ночью -3…-8, днем - 1…-5.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщают о возможности гололеда и изморози в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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