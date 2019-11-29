В Прикамье приставы взыскали 2,3 миллиона рублей со спортсмена-боксера

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-29T09:35:26+03:00

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В отделе судебных приставов Губахи находилось исполнительное производство в отношении местного спортсмена. Боксер задолжал достаточно крупную сумму денег.

От приставов мужчина скрывался. Когда должника нашли, он объяснил приставам, что долг выплачивать не собирается, так как начал новую жизнь.

Боксер считал, что если переедет на постоянное место жительство в Пермь и начнет новую жизнь, ему простят долг. Но судебные приставы с мужчиной не согласились и вынесли постановление о взыскании денег с банковского счета. Через несколько дней вся сумма долга была списана и перечислена взыскателям.

ИСТОЧНИК KP.RU